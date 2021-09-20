Беларусь и ЕЭК обсудили вопросы торговли и таможенно-тарифного регулирования

20 сентября 2021 года состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Александра Гурьянова с членом Коллегии (министром) по торговле Евразийской экономической комиссии Андреем Слепневым. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
В ходе встречи обсуждены вопросы актуальной повестки Евразийского экономического союза, в том числе ход переговоров о заключении соглашений о свободной торговле с третьими странами, сближение позиций государств –членов ЕАЭС в рамках климатической повестки, инициативные предложения Республики Беларусь в сфере таможенно-тарифного регулирования.
Фото: пресс-служба МИД