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  2. Беларусь и ЕЭК обсудили вопросы торговли и таможенно-тарифного регулирования

Беларусь и ЕЭК обсудили вопросы торговли и таможенно-тарифного регулирования

20 сентября 2021 года состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Александра Гурьянова с членом Коллегии (министром) по торговле Евразийской экономической комиссии Андреем Слепневым. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. 


В ходе встречи обсуждены вопросы актуальной повестки Евразийского экономического союза, в том числе ход переговоров о заключении соглашений о свободной торговле с третьими странами, сближение позиций государств –членов ЕАЭС в рамках климатической повестки, инициативные предложения Республики Беларусь в сфере таможенно-тарифного регулирования.

Фото: пресс-служба МИД
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