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Беларусь и Челябинская область России планируют наладить сборку автобусов и тракторов

Выработан механизм участия белорусской стороны в организации сборочных производств автобусов МАЗ на сжиженном природном газе и гусеничных тракторов на базе промышленных предприятий Челябинской области России. Такие договоренности достигнуты во время встречи министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимира Колтовича и заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука в режиме видеоконференции, сообщает БЕЛТА.


Стороны обменялись актуальной информацией о социально-экономическом положении Беларуси и России, а также рассмотрели ключевые вопросы двустороннего сотрудничества. Обсуждалась поставка пассажирской техники МАЗ на сжиженном природном газе в Челябинскую область, в том числе с возможностью организации сборочного производства на площадях ООО "Уралпромтехника" (город Миасс). На повестке дня была и организация совместного производства гусеничной и специализированной техники ОАО "МТЗ" на базе промышленных предприятий Челябинской области.

На переговорах выработан механизм участия белорусской стороны в процессе модернизации трамвайного парка Челябинска. Достигнута договоренность проработать вопрос установления побратимских связей между Златоустом и Жлобином.
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Фото: Виталий ГИЛЬ
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