Беларусь и Челябинская область России планируют наладить сборку автобусов и тракторов

Стороны обменялись актуальной информацией о социально-экономическом положении Беларуси и России, а также рассмотрели ключевые вопросы двустороннего сотрудничества. Обсуждалась поставка пассажирской техники МАЗ на сжиженном природном газе в Челябинскую область, в том числе с возможностью организации сборочного производства на площадях ООО "Уралпромтехника" (город Миасс). На повестке дня была и организация совместного производства гусеничной и специализированной техники ОАО "МТЗ" на базе промышленных предприятий Челябинской области.На переговорах выработан механизм участия белорусской стороны в процессе модернизации трамвайного парка Челябинска. Достигнута договоренность проработать вопрос установления побратимских связей между Златоустом и Жлобином.