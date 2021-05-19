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Беларусь и Барбадос 20 мая организуют онлайн-конференцию высокого уровня по теме «интеграции интеграций»

Завтра состоится онлайн-конференция высокого уровня «Использование потенциала межрегиональной интеграции для достижения Целей устойчивого развития», организаторами которой являются Беларусь, Барбадос и конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), проинформировали sb.by в пресс-службе внешнеполитического ведомства нашей страны.


Конференция проводится в развитие инициативы по «интеграции интеграций», выдвинутой Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Эта объединительная концепция предполагает укрепление взаимовыгодного горизонтального сотрудничества между региональными межгосударственными экономическими союзами и объединениями.

Развитие сотрудничества между регионами мира позволит снизить межгосударственную конфронтацию, избежать появления новых разделительных линий и применения нелегитимных односторонних мер. Региональные союзы смогут обмениваться опытом по решению актуальных экономических и социальных проблем, использовать передовую практику друг друга, договариваться о реализации совместных проектов. Диалог в этой области будет способствовать более согласованной экономической политике государств и их объединений, что в конечном итоге послужит выполнению Целей устойчивого развития и повышению всеобщего благосостояния.

На белорусскую инициативу откликнулись друзья и партнеры со всех концов земного шара – из Европы, Азии, Африки и Америки. 

Во время открытия конференции выступят министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, министр иностранных дел и внешней торговли Барбадоса Джером Уолкотт и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В конференции также примут участие генеральный директор Отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая, генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, генеральный секретарь ЕАСТ Анри Жета, генеральный секретарь АСЕАН Дато Лим Джок Хой, и. о. генерального секретаря ЮНКТАД Изабель Дюран, генеральный директор ВОИС Дарен Тан, исполнительные секретари всех пяти региональных экономических комиссий ООН (ЕЭК ООН, ЭКА, ЭСКАТО, ЭКЛАК, ЭКСЗА), представители высокого уровня из Аргентины, Андского сообщества наций, Карибского содружества.

Мероприятие будет иметь статус подготовительного мероприятия 15-й Министерской конференции ЮНКТАД, его результаты будут использованы в переговорах по выработке мандата ЮНКТАД на новый четырехлетний период. Ожидается, что конференция высокого уровня будет способствовать запуску многостороннего диалога, который получит дальнейшее развитие не только на 15-й Министерской конференции ЮНКТАД, но и на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, на 7-м Всемирном инвестиционном форуме и иных площадках. 

Виртуальным участником конференции может стать каждый: достаточно зайти в 14:30 по нашему времени на канал МИД Беларуси на YouTube, где будет вестись прямая трансляция.

Фото: БЕЛТА
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