Это произошло в рамках встречи министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
На встрече стороны обсудили график предстоящих двусторонних визитов на высшем и высоком уровнях.
Как уточнили в МИД, отдельное внимание было уделено торгово-экономическому сотрудничеству и его итогам в прошедшем году. Также собеседники обменялись информацией о предпринимаемых в двух странах мерах по противодействию распространения COVID-19.
В дополнение к этому обсуждалась повестка дня сотрудничества внешнеполитических ведомств на 2021 год, в том числе взаимодействие на многосторонних площадках.
По итогам встречи намечены шаги по дальнейшему развитию белорусско-азербайджанского стратегического сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарных сферах.
Фото: МИД
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Беларусь и Азербайджан обсудили развитие сотрудничества в разных сферах
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