Это произошло в ходе встречи министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране, сообщили sb.by в пресс-службе МИД Беларуси.
В ведомстве уточнили, что собеседники обсудили актуальные вопросы развития двусторонних белорусско-азербайджанских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также взаимодействия Минска и Баку на международных площадках.
Глава МИД выразил благодарность послу Азербайджана за активную созидательную работу, направленную на укрепление белорусско-азербайджанского сотрудничества.
Фото: МИД
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Беларусь и Азербайджан обсудили развитие двусторонних отношений в ряде сфер
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