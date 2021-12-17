Беларусь и Азербайджан договорились продолжить взаимную поддержку на международных площадках

В министерстве рассказали, что собеседники обсудили текущие вопросы двусторонних отношений, планы будущих контактов и совместных мероприятий, в том числе в сфере торгово-экономического взаимодействия между Беларусью и Азербайджаном.отметили в МИД.Стороны договорились продолжить взаимодействие и дальнейшую взаимную поддержку на международных площадках.