Беларусь и Азербайджан договорились продолжить взаимную поддержку на международных площадках

Это произошло в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, проинформировали sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В министерстве рассказали, что собеседники обсудили текущие вопросы двусторонних отношений, планы будущих контактов и совместных мероприятий, в том числе в сфере торгово-экономического взаимодействия между Беларусью и Азербайджаном.
«Владимир Макей отдельно высказал благодарность своему коллеге за союзническую, порядочную позицию, занятую азербайджанской стороной в рамках состоявшегося саммита Восточного партнерства в Брюсселе. Азербайджан продемонстрировал ответственный подход суверенного государства, соответствующий духу стратегических белорусско-азербайджанских отношений», – отметили в МИД.
Стороны договорились продолжить взаимодействие и дальнейшую взаимную поддержку на международных площадках.