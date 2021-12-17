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Беларусь и Азербайджан договорились продолжить взаимную поддержку на международных площадках

Это произошло в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, проинформировали sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.


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В министерстве рассказали, что собеседники обсудили текущие вопросы двусторонних отношений, планы будущих контактов и совместных мероприятий, в том числе в сфере торгово-экономического взаимодействия между Беларусью и Азербайджаном.

«Владимир Макей отдельно высказал благодарность своему коллеге за союзническую, порядочную позицию, занятую азербайджанской стороной в рамках состоявшегося саммита Восточного партнерства в Брюсселе. Азербайджан продемонстрировал ответственный подход суверенного государства, соответствующий духу стратегических белорусско-азербайджанских отношений», – отметили в МИД.

Стороны договорились продолжить взаимодействие и дальнейшую взаимную поддержку на международных площадках.
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