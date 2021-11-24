Беларусь и Армения за 5 лет увеличили товарооборот в 2,5 раза

Беларусь и Армения за последние пять лет увеличили товарооборот в 2,5 раза, информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства лесного хозяйства.
– По объему белорусского экспорта Армения традиционно входит в топ-50 основных торговых партнеров нашей страны. При этом товарооборот между двумя государствами каждый год становится больше. Так, если в 2016 году он составлял чуть более $32 млн, то в 2020-м уже превысил $82 млн. Рост товарооборота зафиксирован и по итогам 9 месяцев текущего года, он превысил $62 млн, – пояснили в пресс-службе ведомства.
Главными позициями белорусского экспорта в январе – сентябре 2021 года стали молочная продукция, мебель, вычислительные машины для автоматической обработки информации и лекарственные средства. В свою очередь, из Армении Беларусь импортирует спиртные напитки, отходы и лом медные, специфические товары.
Также фиксируется и рост армянских инвестиций в Беларусь. По итогам полугодия объем их поступления в экономику составил $10,6 млн (плюс 16,4%). Кроме того, в Беларуси работают 46 предприятий с армянским капиталом, в том числе 11 совместных и 35 иностранных организаций.
Расширению экономического потенциала двух стран способствует работа Межправительственной белорусско-армянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. С белорусской стороны ее возглавляет министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.
Фото из архива БЕЛТА