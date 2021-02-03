Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Армения Александр Конюк встретился с заместителем министра иностранных дел Армении Арменом Гевондяном. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Ереване.
«Стороны подтвердили стратегический характер отношений между нашими странами и отметили тот факт, что, несмотря на рост товарооборота, объем взаимной торговли не соответствует реальным возможностям. В этой связи участники встречи подтвердили нацеленность на развитие двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также на взаимодействие в рамках интеграционных объединений», – рассказали в посольстве Беларуси в Армении.
В завершение беседы стороны наметили конкретные шаги по реализации запланированных мероприятий.
Фото предоставлено посольством Беларуси в Армении
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Беларусь и Армения подтвердили нацеленность развивать сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах
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