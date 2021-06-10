Беларусь и Армения обсудили взаимодействие в сферах образования, науки, культуры и спорта

10 июня 2021 года состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Армения Александра Конюка с исполняющим обязанности министра образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграмом Думаняном. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
В ходе беседы стороны выразили удовлетворение состоянием взаимодействия между Беларусью и Арменией в сферах образования, науки, культуры и спорта, а также обсудили проведение конкретных мероприятий, направленных на активизацию двустороннего сотрудничества.
Фото: МИД
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