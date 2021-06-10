Беларусь и Армения обсудили взаимодействие в сферах образования, науки, культуры и спорта

В ходе беседы стороны выразили удовлетворение состоянием взаимодействия между Беларусью и Арменией в сферах образования, науки, культуры и спорта, а также обсудили проведение конкретных мероприятий, направленных на активизацию двустороннего сотрудничества.Фото: МИД