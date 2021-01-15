Это произошло в рамках встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Армении Александра Конюка с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Как рассказали в МИД, в ходе беседы стороны рассмотрели вопросы профильного белорусско-армянского сотрудничества и взаимодействие двух стран в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.
Фото: МИД
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Беларусь и Армения обсудили взаимодействие в рамках ОДКБ
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