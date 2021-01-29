Беларусь и Армения обсудили взаимодействие правоохранительных органов двух стран

Как отметили в МИД, стороны рассмотрели вопросы, которые представляют взаимный интерес для Беларуси и Армении. Александр Конюк подчеркнул важность взаимодействия правоохранительных органов наших стран в двустороннем формате и в рамках международных организаций.Фото: Пресс-служба полиции Армении