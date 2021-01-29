Это произошло в рамках встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Армении Александра Конюка с начальником полиции Армении Ваге Казаряном, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Как отметили в МИД, стороны рассмотрели вопросы, которые представляют взаимный интерес для Беларуси и Армении. Александр Конюк подчеркнул важность взаимодействия правоохранительных органов наших стран в двустороннем формате и в рамках международных организаций.
Фото: Пресс-служба полиции Армении
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Беларусь и Армения обсудили взаимодействие правоохранительных органов двух стран
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