Беларусь и Армения обсудили углубление сотрудничества парламентов двух стран

Как отметили в МИД, в ходе встречи стороны обсудили вопросы активизации и дальнейшего углубления сотрудничества парламентов Беларуси и Армении в двустороннем формате и на многосторонних площадках.Отдельное внимание было уделено перспективам проведения в текущем году в Минске очередного заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального собрания Республики Беларусь и Национального собрания Республики Армения.Фото: пресс-служба Национального собрания Армении