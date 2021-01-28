Это произошло в рамках встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Армении Александра Конюка с заместителем Председателя Национального собрания Армении Ваге Энфиаджяном, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Как отметили в МИД, в ходе встречи стороны обсудили вопросы активизации и дальнейшего углубления сотрудничества парламентов Беларуси и Армении в двустороннем формате и на многосторонних площадках.
Отдельное внимание было уделено перспективам проведения в текущем году в Минске очередного заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального собрания Республики Беларусь и Национального собрания Республики Армения.
Фото: пресс-служба Национального собрания Армении
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Беларусь и Армения обсудили углубление сотрудничества парламентов двух стран
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