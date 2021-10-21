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Беларусь и Армения обсудили сотрудничество в области спорта

Это произошло в рамках встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Армении Александра Конюка с заместителем министра образования, науки, культуры и спорта Армении Кареном Гилояном, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.


Как отметили в МИД, в рамках встречи обсуждался широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в области спорта и организации спортивных мероприятий.

«Собеседники отметили высокий потенциал для расширения двусторонних связей и выразили уверенность в продолжении эффективного сотрудничества между двумя странами», – добавили в ведомстве. 
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