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Беларусь и Армения обсудили состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Армении Александр Конюк 22 октября встретился с министром экономики Армении, сопредседателем Межправительственной Белорусско-Армянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Ваганом Керобяном. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИД. 

Фото: pixabay.com

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-армянского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание было уделено подготовке к проведению очередного заседания Межправительственной комиссии.
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