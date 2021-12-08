Беларусь и Армения обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества в области спорта, образования и науки

Сегодня состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Армения Александра Конюка с Министром образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграмом Думаняном. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества Беларуси и Армении в области спорта, образования, науки и культуры и отметили существующий потенциал для расширения двусторонних связей.
Собеседники выразили уверенность в продолжении эффективного взаимодействия между двумя дружескими странами.
Фото: МИД