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  2. Беларусь и Армения обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества в области спорта, образования и науки

Беларусь и Армения обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества в области спорта, образования и науки

Сегодня состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Армения Александра Конюка с Министром образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграмом Думаняном. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.


В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества Беларуси и Армении в области спорта, образования, науки и культуры и отметили существующий потенциал для расширения двусторонних связей.

Собеседники выразили уверенность в продолжении эффективного взаимодействия между двумя дружескими странами.

Фото: МИД
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