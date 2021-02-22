Беларусь и Армения обсудили актуальное состояние и перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической сфере

Сегодня состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Армения Александра Конюка с министром экономики Армении, сопредседателем Межправительственной Белорусско-Армянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК) Ваганом Керобяном, проинформировали sb.by в пресс-службе внешнеполитического ведомства нашей страны.
«Стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития белорусско-армянского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Достигнута договоренность о проведении в апреле-мае 2021 года в Минске очередного заседания МПК, а также организации сопутствующих бизнес-мероприятий», – проинформировали в МИД Беларуси.
Фото: МИД Беларуси
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