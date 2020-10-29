Об этом говорили в ходе встречи заместителя министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника с Чрезвычайным и Полномочным Послом Армении Арменом Гевондяном, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В рамках встречи были подняты вопросы активизации конструктивного взаимодействия двух стран в рамках международных организаций. Также стороны обсудили основные направления белорусско-армянского сотрудничества.
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Беларусь и Армения обсудили активизацию взаимодействия в рамках международных организаций
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