Беларусь и Армения нацелены развивать сотрудничество в сфере здравоохранения

В ходе беседы стороны выразили нацеленность на дальнейшее развитие сотрудничества между Беларусью и Арменией в сфере здравоохранения и фармацевтической отрасли.В МИД подчеркнули, что также была отмечена необходимость активизировать взаимодействие в сферах взаимного интереса и обсуждены конкретные шаги по реализации запланированных мероприятий.