Об этом заявили на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Армении Александра Конюка с исполняющей обязанности министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В ходе беседы стороны выразили нацеленность на дальнейшее развитие сотрудничества между Беларусью и Арменией в сфере здравоохранения и фармацевтической отрасли.
В МИД подчеркнули, что также была отмечена необходимость активизировать взаимодействие в сферах взаимного интереса и обсуждены конкретные шаги по реализации запланированных мероприятий.
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Беларусь и Армения нацелены развивать сотрудничество в сфере здравоохранения
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