Беларусь и Армения на межмидовских консультациях обсудили взаимодействие в интеграционных структурах

Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей встретился сегодня с заместителем министра иностранных дел Республики Армения Арменом Гевондяном. Об этом сообщается на сайте МИД.
Во время встречи стороны обсуждали актуальные вопросы развития двусторонних белорусско-армянских отношений, взаимодействие Минска и Еревана на международных площадках и в рамках интеграционных структур, а также ход реализации некоторых совместных проектов.
– Возглавляемая Арменом Гевондяном делегация МИД Армении приняла участие в очередном раунде консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Белорусскую делегацию на переговорах возглавил первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Александр Гурьянов. В ходе консультаций был подробно рассмотрен весь спектр белорусско-армянского взаимодействия, намечены ключевые направления его активизации. Особое внимание было уделено обсуждению вопросов взаимодействия сторон в интеграционных структурах (ЕАЭС, СНГ, ОДКБ) и на международных площадках (ООН, ОБСЕ), – уточнили в МИД.
Стороны выразили удовлетворение состоянием белорусско-армянского диалога в двустороннем и многостороннем форматах, подтвердили планы всемерно содействовать их развитию по линии внешнеполитических ведомств двух стран, обсудили практические аспекты подготовки и проведения предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях.
На полях консультаций были подписаны Протокол о внесении дополнения в Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Армения о взаимных безвизовых поездках граждан Республики Беларусь и граждан Республики Армения и Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Армения о реадмиссии.
Фото: МИД