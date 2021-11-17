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Беларусь и Арабская организация сельскохозяйственного развития согласовали алгоритм дальнейшего взаимодействия

Это произошло в рамках встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Арабской Республике Египет, постоянного представителя Беларуси при Лиге арабских государств Сергея Терентьева с генеральным директором Арабской организации сельскохозяйственного развития (АОСР) Ибрагимом аль-Духейри, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.


В МИД рассказали: «В ходе встречи рассмотрены итоги состоявшегося 8–13 ноября 2021-го визита в Беларусь делегации АОСР во главе с Ибрагимом аль-Духейри, включая достигнутые договоренности по сотрудничеству в области сельского хозяйства, продовольственной безопасности и сертификации, организации поставок белорусской сельскохозяйственной техники и оборудования в страны Ближнего Востока и Северной Африки».

Отмечается, что особое внимание было уделено вопросам продвижения белорусских технологий сельскохозяйственного производства в арабских странах. Обсуждены также конкретные направления сотрудничества в области природоохранной деятельности, а также высшего и профессионального образования.

«Собеседники согласовали алгоритм дальнейшего взаимодействия, включая подготовку к подписанию на высоком уровне документа о сотрудничестве Беларуси и Арабской организации сельскохозяйственного развития», – добавили в МИД. 

Фото: МИД
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