Это произошло в рамках встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Таджикистане и Афганистане по совместительству Олега Иванова с министром промышленности и торговли Афганистана Нисаром Ахмадом Горьяни, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В МИД отметили, что стороны обсудили перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Афганистана, а также организацию визита афганских деловых кругов в Беларусь.
Особое внимание в ходе беседы было уделено совместным деловым проектам, реализация которых будет способствовать укреплению двусторонней торговли.
Фото: МИД
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Беларусь и Афганистан обсудили перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества
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