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Беларусь готовится к участию в создании международной группировки космических наноспутников

В перспективе Беларусь станет участником разработки и создания целой космической группировки небольших так называемых наноспутников, сообщил сегодня журналистам генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАНБ Александр Тузиков. Это предусмотрено проектом белорусско-российской научно-технической программы «Комплекс – СГ», концепция которой проходит сейчас согласования в различных госструктурах Беларуси и России.


— Это будет полноформатная космическая программа со значительным количеством участвующих в ней предприятий и организаций, значительным будет и чисто выполняемых проектов, —пояснил Александр Тузиков. — Идея привлекательна тем, что наноспутник проще в разработке и изготовлении, он невелик и мало весит и его проще запустить на орбиту. А в случае выхода из строя его заменят соседние аппараты. Однако сложность в том, чтобы научиться управлять такой группировкой и получать информацию от такого большого количества спутников.

Когда появится такая группировка, пока говорить рано. Сегодня белорусские ученые, работающие в области освоения космоса, занимаются в основном вопросами дистанционного зондирования Земли с помощью более традиционной техники. Так, большой поток информации они получают с находящегося на орбите Белорусского космического аппарата. Поступающие с него сведения после обработки используются более чем десятью министерствами и ведомствами. Совместно с российскими партнерами закончено эскизное проектирование спутника нового поколения, который позволит рассмотреть на Земле предметы величиной от 35 сантиметров. Предполагается, что он может быть выведен на орбиту уже в нынешнем десятилетии.

Фото: pixabay


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