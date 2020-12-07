Посол Беларуси в Египте Сергей Терентьев встретился с заместителем министра военной промышленности, исполнительным директором Национальной организации военной промышленности Египта Мохамедом Салах Эль-Дином. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
– На встрече стороны рассмотрели ряд актуальных вопросов белорусско-египетского промышленного сотрудничества. В частности, речь шла о перспективах дальнейшего развития в Египте совместных производственных линий грузовой, тракторной, дорожно-строительной техники, двигателей, модернизации производственных линий, а также об организации сервисного обслуживания и маркетинга совместной продукции, в том числе в странах Африки, – рассказали во внешнеполитическом ведомстве.
Фото: БЕЛТА
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Беларусь готова продолжить развитие в Египте совместных производственных линий грузовой и тракторной техники
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