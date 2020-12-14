Беларусь готова продолжать оздоровление и лечение китайских детей после улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом заявил первый заместитель Премьер-министра Беларуси Николай Снопков во время заседания Белорусско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.
– В рамках реализации договоренностей лидеров наших государств мы активно работаем над оздоровлением и лечением китайских детей в Беларуси. Уверен, что с восстановлением эпидемиологической ситуации это благое дело продолжится.
Он обратил внимание, что на деле продемонстрирована взаимная поддержка в рамках борьбы с коронавирусом нового типа.
– По личному распоряжению Президента Беларуси наша страна первой в мире направила в Китай два самолета с необходимыми медицинскими изделиями.
Также Николай Снопков обратил внимание на то, что необходимо продолжать активно развивать гуманитарное сотрудничество. По его словам, следует увеличивать обмен учащимися и студентами, расширять взаимодействие в сфере университетской науки, реализовать проекты по межвузовскому взаимодействию.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
279
Беларусь готова продолжать оздоровление и лечение китайских детей после улучшения эпидемиологической ситуации
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter