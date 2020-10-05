Об этом председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько проинформировал сегодня журналистов по итогам доклада Президенту:
– В нашей стране построены транспортно-логистические центры, которые могут оказывать различные услуги, связанные с хранением, дроблением, маркировкой, сортировкой товара. Законодательно вопросы решены, организационно все готово.
Юрий Сенько добавил, что расценки на услуги приемлемые – и даже дешевле, чем в странах Европейского союза.
– Бизнес наш должен знать и успевать пользоваться преимуществами, которые сегодня есть в нашей стране, – отметил глава таможенного ведомства.
Фото: БЕЛТА
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Беларусь готова на территории страны оказывать услуги для бизнеса, ранее предоставлявшиеся за рубежом
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