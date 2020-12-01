Беларусь готова активизировать участие в программах развития сельского хозяйства Псковской области

Беларусь готова активизировать участие в программах развития сельского хозяйства в Псковской области. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко во время седьмого заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Псковской области России. Мероприятие прошло в формате онлайн-конференции.
Во время заседания Игорь Петришенко обратил внимание на то, что Псковская область специализируется на мясном животноводстве, выращивании картофеля, овощей, кормовых культур, она также один из главных игроков в России на рынке производства свинины.
– В Беларуси схожая структура сельхозпроизводства, это дает возможность организовать постоянный обмен опытом, технологиями и специалистами. Белорусская сторона готова активизировать свое участие в программах развития сельского хозяйства в Псковской области.
Также заместитель Премьер-министра заметил, что есть возможность рассмотреть расширение поставок в Псковскую область продукции белорусского сельхозмашиностроения, в том числе с использованием механизма лизинга и льготного кредитования. Речь идет об энергонасыщенных тракторах, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнах, зерносушильных комплексах, посевных и почвообрабатывающих агрегатах.
Кроме того, Игорь Петришенко заметил, что белорусские производители могут обеспечить потребности Псковской области в пассажирской, грузовой, дорожно-строительной и коммунальной технике.
– Последние годы мы развивали производство, ориентируясь в том числе на потребности российского рынка. Как мы знаем, перед Псковской областью стоит вопрос кардинального обновления парка городских автобусов, прежде всего в столице региона.
В сентябре этого года дилер МАЗа выиграл конкурс на поставку в Псков 11 автобусов сверхбольшой и шести – большой вместимости. В Пскове также прошла опытная эксплуатация автобуса МАЗ на газомоторном топливе.
По мнению Игоря Петришенко, в Псковской области могут быть востребованы и услуги белорусских строителей. Кроме возведения жилых кварталов, интерес может представлять строительство социальных объектов – школ, детских садов, больниц с привлечением кредитных ресурсов Банка развития Беларуси. Он также предложил развивать сотрудничество в сфере образования и здравоохранения.
– В целом мы готовы обсуждать любые предложения, направленные на активизацию двустороннего сотрудничества, обеспечить максимальную поддержу всех взаимовыгодных конструктивных идей и проектов.
По итогам заседания рабочей группы стороны подписали план мероприятий на 2021–2023 годы по реализации соглашения между правительством Беларуси и администрацией Псковской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Фото: БЕЛТА
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Беларусь готова активизировать участие в программах развития сельского хозяйства Псковской области
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