Беларусь готова активизировать экономическое сотрудничество с Намибией. О развитии двустороннего взаимодействия шла речь во время церемонии вручения послами зарубежных государств верительных грамот Президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.
Во время неформального общения с Чрезвычайным и Полномочным Послом Намибии в Беларуси Клеменсом Хандуукеме Кашуупулвой, которое состоялось после официальной церемонии, Глава государства подчеркнул: "У нас есть не только план сотрудничества с Намибией, а есть конкретные направления (развития контактов. – Прим. БЕЛТА)".
Президент отметил: уже сделаны определенные шаги для продвижения двусторонних экономических контактов. Глава государства выразил уверенность, что посол Намибии будет содействовать интенсификации двусторонних отношений.
Фото: БЕЛТА
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