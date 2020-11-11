Экспорт из Беларуси составил шесть миллионов долларов США по итогам биржевых сделок с резидентами Украины за январь – октябрь 2020 года. Об этом рассказал начальник управления ВЭД ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» Алексей Дыкуша в рамках Белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества.
Беларусь поставляла в Украину в основном крупу гречневую, кирпич, портландцемент, блоки стеновые из ячеистого бетона. Из Украины экспортировались соевый шрот, пшеница, ячмень, трубы нержавеющие и другое. Объем экспорта составил 1,5 миллиона долларов США.
С мая 2020 года Белорусская универсальная товарная биржа запустила еженедельные экспортные торги арматурным прокатом производства БМЗ в Украину. В отличие от арматурного проката производства России и Молдовы отсутствуют антидемпинговые пошлины.
– Также с сентября этого года организованы биржевые торги свекловичным жомом и мелассой. На текущий момент в страны Европейского союза реализовано 7600 тонн жома и 5100 тонн мелассы. Спрос европейских покупателей на бирже значительно превышает предложение и производственные возможности белорусских предприятий. В то же время нам известно, что в Украине большое количество предприятий, которые занимаются производством и реализацией данной продукции, – рассказал Алексей Дыкуша.
В связи с этим украинские предприятия могут пройти процедуру аккредитации на Белорусской универсальной товарной бирже и принять участие в торгах.
Справка
Белорусская универсальная товарная биржа является крупнейшей спотовой биржей Восточной Европы. Специализируется на торговле реальными товарами, когда все сделки завершаются поставкой. Сегодня на бирже аккредитовано свыше 24 тысяч компаний, включая более 4700 нерезидентов из 64 стран мира. Среднегодовой оборот составляет более двух миллиардов долларов США.
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Беларусь экспортировала в Украину продукции на шесть миллионов долларов по итогам биржевых сделок
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ