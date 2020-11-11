Беларусь экспортировала в Украину продукции на шесть миллионов долларов по итогам биржевых сделок

Беларусь поставляла в Украину в основном крупу гречневую, кирпич, портландцемент, блоки стеновые из ячеистого бетона. Из Украины экспортировались соевый шрот, пшеница, ячмень, трубы нержавеющие и другое. Объем экспорта составил 1,5 миллиона долларов США.С мая 2020 года Белорусская универсальная товарная биржа запустила еженедельные экспортные торги арматурным прокатом производства БМЗ в Украину. В отличие от арматурного проката производства России и Молдовы отсутствуют антидемпинговые пошлины.– рассказал Алексей Дыкуша.В связи с этим украинские предприятия могут пройти процедуру аккредитации на Белорусской универсальной товарной бирже и принять участие в торгах.Белорусская универсальная товарная биржа является крупнейшей спотовой биржей Восточной Европы. Специализируется на торговле реальными товарами, когда все сделки завершаются поставкой. Сегодня на бирже аккредитовано свыше 24 тысяч компаний, включая более 4700 нерезидентов из 64 стран мира. Среднегодовой оборот составляет более двух миллиардов долларов США.