Беларусь достигла государственной зрелости и умеет принимать самостоятельные решения - Жук

Беларусь за годы независимости достигла государственной зрелости, а страны с вековой демократией теряют ее. Об этом заявил директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Дмитрий Жук заметил, что зрелость государства и личности заключается в умении самостоятельно принимать решения.

"Несмотря на то, что нашему суверенному государству не многим более 25 лет, мы как раз таки до этой зрелости дотянулись потихонечку. А многие страны с вековой демократией отходят от этой зрелости и перестают существовать как субъекты в том числе международного права", - заявил он.

По материалам БЕЛТА