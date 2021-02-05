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  2. Беларусь достигла государственной зрелости и умеет принимать самостоятельные решения - Жук

Беларусь достигла государственной зрелости и умеет принимать самостоятельные решения - Жук

Беларусь за годы независимости достигла государственной зрелости, а страны с вековой демократией теряют ее. Об этом заявил директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Дмитрий Жук заметил, что зрелость государства и личности заключается в умении самостоятельно принимать решения.

"Несмотря на то, что нашему суверенному государству не многим более 25 лет, мы как раз таки до этой зрелости дотянулись потихонечку. А многие страны с вековой демократией отходят от этой зрелости и перестают существовать как субъекты в том числе международного права", - заявил он.


По материалам БЕЛТА

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