Беларусь должна была стать очередным полигоном в августе 2020-го - расследование ОНТ

Беларусь должна была стать очередным полигоном в августе 2020-го, сообщает ОНТ. При всей настойчивости, с которой до решающего дня говорилось, что протесты – мирные, события в основной день голосования и последующие наглядно показали, что цель была очевидна – радикальные меры, использование подручных средств в качестве оружия и захват ключевых объектов Минск.
Телеканал представил новое расследование в рамках проекта «Будет дополнено», в которое попали и достаточно известные личности. Они в прямом эфире ОНТ признаются, что целью августовских событий был захват Дома Правительства.
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