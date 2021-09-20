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Беларусь до конца года планирует принять две повторные миссии МАГАТЭ

Перспективы сотрудничества с агентством обсуждались на встрече министра энергетики Виктора Каранкевича с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, которая прошла сегодня на полях 65-й сессии Генеральной конференции организации. Подробности приводит пресс-служба Минэнерго.


Как отметили в ведомстве, Виктор Каранкевич проинформировал Рафаэля Гросси о ходе работ на БелАЭС. Он подчеркнул, что безопасность станции и открытость остаются безусловными приоритетами для Беларуси на всех этапах реализации проекта.

«Беларусь провела все миссии МАГАТЭ, рекомендованные для стран, строящих свою первую АЭС. Полученные рекомендации и предложения положены в основу национальных планов действий, которые являются важным ориентиром в работе по реализации национальной программы ядерной энергетики», – добавили в пресс-службе.

До конца года в Беларуси ожидают две повторные миссии МАГАТЭ: по оценке достигнутого прогресса в вопросах развития регулирующей инфраструктуры и эксплуатационной безопасности.

Кроме того, на встрече шла речь о проекте новой рамочной программы сотрудничества нашей страны и МАГАТЭ на 2022–2027 годы. Министр пригласил генерального директора МАГАТЭ принять участие в церемонии ввода в эксплуатацию всего комплекса Белорусской АЭС, которая состоится в 2022 году. 

«В свою очередь, Рафаэль Гросси отметил открытость Беларуси для сотрудничества с международными организациями, в том числе МАГАТЭ. Он напомнил, что в МАГАТЭ как в технической экспертной организации не видят ни одной причины, по которой Белорусская АЭС не могла бы быть введена в эксплуатацию. Рафаэль Гросси также заверил, что агентство продолжит поддерживать этот проект», – сообщили в пресс-службе. 

Фото: Минэнерго
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