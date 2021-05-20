Беларусь, Барбадос и Конференция ООН по торговле и развитию провели онлайн-конференцию высокого уровня «Использование потенциала межрегиональной интеграции для достижения ЦУР»

Мероприятие имеет статус подготовительного к 15-й Министерской конференции ЮНКТАД, его результаты будут использованы в переговорах по выработке мандата ЮНКТАД на новый четырехлетний период.Участие в конференции приняли министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, министр иностранных дел и внешней торговли Барбадоса Джером Уолкотт, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, генеральный директор Отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая, генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, генеральный секретарь ЕАСТ Анри Жета, генеральный секретарь АСЕАН Дато Лим Джок Хой, и. о. Генерального секретаря ЮНКТАД Изабель Дюран, Генеральный директор ВОИС Дарен Тан, руководители всех пяти региональных экономических комиссий ООН (ЕЭК ООН, ЭКА, ЭСКАТО, ЭКЛАК, ЭКСЗА), представители высокого уровня из Аргентины, Андского сообщества наций, Карибского содружества.Таким образом, на инициативу откликнулись со всех концов земного шара и руководство практически всех интеграционных объединений и основных экономических и инвестиционных организаций системы ООН.В своем выступлении Владимир Макей отметил возрастающую роль и удельный вес регионов и региональных объединений в мировой повестке, подчеркнув корреляцию между успешно развивающейся региональной интеграцией и снижением степени политической фрагментации и напряженности.Министр выразил уверенность, что только эффективный мультилатерализм в форме «интеграции интеграций» позволит избежать «вредоносной конкуренции» и возникновения в мире новых разделительных линий. «Интеграция интеграций» призвана на практике продемонстрировать, что различные интеграционные проекты не «заклятые противники», всестороннее сотрудничество между ними возможно и необходимо.– Будущее Беларуси в большей степени зависит от того, смогут ли союзники и партнеры в Евразии и мире прийти к соглашению друг с другом. Наши безопасность и благополучие неразрывно связаны с этим фактором. Именно поэтому, используя все возможности, Беларусь на постоянной основе выступает за диалог на международной арене, – отметил Владимир Макей.Министр подчеркнул, что белорусская сторона исходит из того, что региональная экономическая интеграция должна быть наиболее эффективно использована в достижении Целей устойчивого развития, содействовать согласованности в экономической политике государств – членов интеграционных образований в интересах устойчивого развития. Это позволит достигнуть эффекта мультипликации для национальных экономик – основ целостной системы региональной и глобальной устойчивости.