Беларусь 3 июля ждут дожди и грозы – вот прогноз погоды в областных центрах

. В столице будет облачно с прояснениями. Местами по городу пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ночью будет до +17 °C, а днем – до +25 °C.. Город над Бугом также ждет дождь и гроза. Ночью столбики термометров покажут +15..+17 °C, днем – +22..+24 °C.. Исключение из дождливой субботы – синоптики говорят, что в городе 3 июля будет без существенных осадков. Установится переменная облачность. Ночью будет прохладнее, чем в других областных центрах: от +13 °C до +15 °C, днем – +23..+25 °C.. Облачно с прояснениями. Жителям этого областного центра точно нужно запастись зонтами: синоптики обещают не просто дождь и грозу, но местами и сильные ливни. Кроме того, возможен град. Ночью воздух в Гомеле прогреется до +18 °C, днем – до +27 °C.. Облачно с прояснениями, дожди, гроза. Местами по городу пройдут сильные ливни. Температура воздуха ночью составит +15..+17 °C, днем – +24..+26 °C.. В этом областном центре, так же как в большинстве других, 3 июля будет облачно с прояснениями, обещают дождь и грозу. Ночью – до 17 градусов тепла, днем – до +25 °C.