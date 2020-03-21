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  2. "Беларусь 3" готовит тематический эфир к Всемирному дню театра

"Беларусь 3" готовит тематический эфир к Всемирному дню театра

"Беларусь 3" отпразднует Всемирный день театра показом цикла "Театр в деталях". Это проект о ярких и знаковых театральных постановках Беларуси, пишет БЕЛТА.


В пресс-службе Белтелерадиокомпании проинформировали, что с 23 по 27 марта в вечернем эфире социокультурного канала зрителей ждут увлекательные рассказы о спектаклях из репертуара столичных театров: "Сірожа" Республиканского театра белорусской драматургии, "Рэвізор" Национального академического театра имени Янки Купалы, "Проделки Ханумы" Национального академического драматического театра имени Максима Горького, "Пушкин. Очень маленькие трагедии" Белорусского государственного театра кукол и "Ромео и Джульетта" Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси.

Помимо этого, 23 марта в 22.50 "Беларусь 3" покажет юбилейный творческий вечер заслуженной артистки Беларуси Тамары Мироновой, записанный медиахолдингом 9 февраля в Купаловском театре. Программа вечера состоит из живых фрагментов спектаклей с участием артистки. 27 марта в 20.40 юным телезрителям про День театра расскажут сказочные герои тематического выпуска программы "Калыханка"

Всемирный день театра отмечается каждый год 27 марта.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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