«Беларусь 1»: шумиха на границе будет длиться столько, сколько это удобно Вашингтону

Риторика соседей на границах Союзного государства перешла в плоскость полной милитаризации, отмечает в воскресенье телеканал «Беларусь 1»
— 15 тысяч военных Польши, военная техника привлечена к решению миграционного кризиса, на подмогу вызвана Великобритания, Германия, силы стягивает Украина — 8,5 тысячи военных и полиции, — тревожные цифрв привели в воскресном выпуске новостей на телеканале. — В Черном море под предлогом непрекращающихся внеплановых учений разворачивается натуральный театр боевых действий. Это больше похоже не на маневры, а на подготовку к возможной войне.
На телеканале приводят такие цифры: в лагере на белорусско-польской границе мигрантов немногим более двух тысяч человек. В Италию с начала текущего года морским путем через Средиземное море проникло более 54 тысяч человек и 24 тысячи беженцев переправилось через пролив Ла-Манш из Франции в Великобританию. «Но разве там усиливались натовские группировки?» — задается вопросом корреспондент телеканала «Беларусь 1» Екатерина Тихомирова.
— Варшава, якобы обороняясь от мигрантов, разместила вооруженную группировку, — отметила она. — Это армейские военнослужащие, им выдана бронетехника, артиллерия, есть поддержка авиации. Польских партнеров обещали поддержать в Берлине. В пятницу, 12 ноября, немецкие подразделения Вооруженных сил были замечены в Польше. Железнодорожный состав, загруженный военной техникой, засветился на станции в районе польского Ольштына. В составе колонны идентифицировали самоходную артиллерийскую установку, бронетранспортеры и большое количество вспомогательной военной техники: тягачей, заряжающих машин и т. д. И техника явно не оборонительная в 60 километрах от наших границ. Стоит ли напоминать, когда и как в последний раз движение боевой немецкой техники двигалось на восток.
В акватории Черного моря обстановка уже наэлектризована, продолжила Екатерина Тихомирова. В новую активную фазу вступили очередные внеплановые учения НАТО и США. Учения США и их союзников в Черном море меньше всего становятся похожи на маневры, скорее, на подготовку к возможной масштабной войне. Согласно официальным данным Североатлантического альянса, в грандиозных учениях в Черном море - 40 боевых кораблей. И это не малые ракетные крейсеры. С флагмана Mount Whitney можно руководить всем американским 6-м флотом. На эсминце Porter - крылатыми ракетами "Томагавк". Привлечено около 50 вертолетов и самолетов. Альянс привлек к учениям самолет радиолокационной разведки и привел в боеготовность болгарскую и румынскую береговую дальнобойную артиллерию.
«Беларусь 1» привод мнение российского военного эксперта Дмитрия Дрозденко:
— Происходящее связано с усилением давление на РФ, причем это происходит не только в Черном море, но это происходит вокруг всех наших границ. Существует определенная стратегическая линия, которую США проводят. Она есть в интернете и все развивается по пунктам. Черное море является одним из таких важных факторов, тем более что внутри этого моря находится ряд стран, участников НАТО и рвущихся в альянс. Эту ситуацию надо рассматривать не с точки зрения НАТО, а с точки зрения США, это их политика.
— Один исторический факт, или закон капитализма: войны кормят Америку, — заключают на телеканале. — А напряжение на белорусско-польской границе, видимо, имеет и еще одну цель — отвлечь всех от того, что делается у южных рубежей России. Так что шумиха на границе будет длиться столько, сколько это удобно Вашингтону.