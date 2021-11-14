«Беларусь 1»: шумиха на границе будет длиться столько, сколько это удобно Вашингтону

На телеканале приводят такие цифры: в лагере на белорусско-польской границе мигрантов немногим более двух тысяч человек. В Италию с начала текущего года морским путем через Средиземное море проникло более 54 тысяч человек и 24 тысячи беженцев переправилось через пролив Ла-Манш из Франции в Великобританию. «» — задается вопросом корреспондент телеканала «Беларусь 1» Екатерина Тихомирова.у, — отметила она. —В акватории Черного моря обстановка уже наэлектризована, продолжила Екатерина Тихомирова. В новую активную фазу вступили очередные внеплановые учения НАТО и США. Учения США и их союзников в Черном море меньше всего становятся похожи на маневры, скорее, на подготовку к возможной масштабной войне. Согласно официальным данным Североатлантического альянса, в грандиозных учениях в Черном море - 40 боевых кораблей. И это не малые ракетные крейсеры. С флагмана Mount Whitney можно руководить всем американским 6-м флотом. На эсминце Porter - крылатыми ракетами "Томагавк". Привлечено около 50 вертолетов и самолетов. Альянс привлек к учениям самолет радиолокационной разведки и привел в боеготовность болгарскую и румынскую береговую дальнобойную артиллерию.«Беларусь 1» привод мнение— заключают на телеканале. —