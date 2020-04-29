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БелАЭС получила разрешение на ввоз ядерного топлива

МЧС Беларуси принято положительное решение о внесении в лицензию ГП «Белорусская АЭС» на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии дополнений в части обращения с ядерным топливом при его хранении и транспортировании на Белорусской АЭС, сообщили в пресс-службе ведомства.


Решение принято на основе заключения Госатомнадзора по результатам экспертного заключения «Объединенного института энергетических и ядерных исследований – Сосны» Национальной академии наук Беларуси и проведенной Госатомнадзором оценки принятых на БелАЭС мер в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, их достаточности для обращения с ядерным топливом, а также проверки готовности БелАЭС к завозу ядерного топлива в феврале-марте 2020 года.

«Белорусской АЭС» выдано разрешение Госатомнадзора на ввоз в Беларусь ядерного топлива, говорится в сообщении.

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Фото: Сергей ГРУДНИЦКИЙ
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