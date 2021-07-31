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  2. Бегун: легитимизировать беглых «змагаров» США не хотят, поэтому принимают в тамбуре

Бегун: легитимизировать беглых «змагаров» США не хотят, поэтому принимают в тамбуре

Сегодня можно зафиксировать новую фразу «белорусский стыд» - совокупный стыд целого народа за бывших кандидатов в президенты. Об этом в программе «Политстэндап», вышедшей сегодня в вечернем эфире телеканала ОНТ, заявил аналитик Илья Бегун.

Комментируя раскручиваемую рядом телеграмм-каналов поездку называющей себя лидером белорусской оппозиции находящейся в розыске беглой экстремистки Светланы Тихановской в США, Илья Бегун напомнил, что совсем недавно он рассказывал, как общественность была обманута создателями оппозиционной платформы «Голос»:

- Но если вы думаете, что невероятные змагары на этом остановились, вы очень крупно ошибаетесь. Они умудрились опустить целый народ! Если санкционная политика в отношении нашего государства - это в первую очередь заслуга самого же коллективного Запада, Тихановская тут ширма, точнее даже кукла, - то создание образа дикарей-голодранцев - исключительно ее заслуга.

Говоря о безумном восторге беглой «лидерши» от полученных в американском Белом доме печенек, Илья Бегун вспоминает про понятие «испанский стыд»:

- Теперь можно зафиксировать новую фразу «белорусский стыд» - совокупный стыд целого народа за бывших кандидатов в президенты. Которые не смогли принять горечь поражения и обозлились на всех нас. После 10 минут болтовни Джо Байден наградил эту гражданку… горстью печенек, о чем она гордо заявила в соцсетях. С улыбкой Байден просто накормил Тихановскую объедками.

Илья Бегун пояснил:

- Единственное скупое фото той встречи сделано в так называемой комнате имени Теодора Рузвельта - 26-го президента США. Находится она в западном крыле Белого дома. Также Рузвельт дал ей прозвище «Рыбная комната», потому что там он хранил трофеи с рыбалки. И его примеру следовали другие президенты после. В то время как Джимми Картер в период своего президентства вообще устроил здесь столовку. Во время нахождения в Белом доме четы Обам супруга президента Мишель устроила глобальный редизайн интерьеров, но комнаты Рузвельта это не коснулось. Сегодня это помещение, где президент в рабочем порядке встречается с сотрудниками Белого дома, периодически здесь проводятся брифинги с представителями СМИ - и лишь изредка принимаются делегации чиновников США. Но не международные! Также именно в этой комнате люди ждут, прежде чем их пригласят к Президенту. Проще говоря, эдакий тамбур.

Отвечая на риторический вопрос, отчего беглую оппозиционершу таскают по коридорам различных ведомств, но не по кабинетам, аналитик отметил:

- Потому что легитимизировать ее они тоже не хотят. Не хотят, чтобы она была ровней им.

Говоря же про сомнительный «подарок от Байдена», Илья Бегун пояснил:

- На фото времен президентства Клинтона как раз - пример сервировки так называемого ланча для президента. На нем знакомые нам печеньки. Байден предположительно зашел в комнату для перекуса, взял печенье со стола и отнес Тихановской. Похоже, Джо как раз оторвали от любимого ланча, когда пришлось уделить время неожиданной туристке. Если в жизни взять печенье с чужого стола просто неприлично, то вот в мире политики такой жест означает, что учесть принимающего - доедать остатки с барского стола. Причем, такие ссобойки - распространенная практика в США, когда вы в ресторане не доели, вам обязаны завернуть оставшееся… Что же, Светлана, теперь мы знаем две вещи: американской стороне вы точно дали понять, кому вы служите; а белорусам - что честь, достоинство и уважение ничего не стоят ради печеньки из рук американского президента.


osipov@sb.by


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