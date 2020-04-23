Байопик о Уитни Хьюстон снимут в Голливуде

Сценарий картины напишет Энтони Маккартен, уже работавший над историей группы Queen для "Богемской рапсодии", сообщает Deadline.



Фильм о Уитни Хьюстон получил название I Wanna Dance With Somebody по одноименной песне исполнительницы.

Кто сыграет главную роль, а также выступит режиссером, пока неизвестно. По словам продюсеров, фильм будет "радостным, эмоциональным и душераздирающим посвящением жизни и музыке" одной из величайших вокалисток всех времен.

К слову, статус суперзвезды закрепился за Хьюстон как раз после съемок в картине «Телохранитель», где она сыграла одну из главных ролей и исполнила основные музыкальные партии.