Байдену предсказали новую фазу войны после ухода США из Афганистана

Уход американцев из Афганистана должен был положить конец почти двадцатилетнему присутствию США в стране и избавить американские власти от связанных с ним проблем. Но в итоге администрация Байдена может попасть в еще более опасную ситуацию.Решение лидера США уже раскритиковали из-за неспособности Вашингтона оперативно вывезти из Кабула всех американских граждан и афганцев, которые все это время сотрудничали с американскими военными. Компетентность Байдена как управленца теперь под сомнением. Это связано с хаотичной операцией вывода войск, гибелью 13 американских военнослужащих и сотен мирных жителей во время терактов у аэропорта Кабула.Есть опасения относительно того, смогут ли талибы управлять государством и готовы ли они соблюдать данные ранее обещания: не ограничивать права женщин и не преследовать граждан, работавших на американцев.Как предполагают эксперты, администрация Байдена может столкнуться с двумя серьезными проблемами: гуманитарным кризисом в виде десятков тысяч афганских беженцев и ростом террористической угрозы со стороны группировок, которые смогут снова свободно действовать в Афганистане после того, как американцы почти лишились возможности собирать разведданные в регионе.– пояснил Бен Роудс, заместитель советника по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы.В свою очередь, старший научный сотрудник консервативного аналитического центра American Enterprise Institute Даниэль Плетка отметила, что эта ситуация станет переломным моментом для президентства Байдена, который определит общее отношение граждан к его пребыванию у власти.(39-й президент США, лауреат Нобелевской премии мира. –, – сделала прогноз эксперт.Как пишет The Washington Post, политические оппоненты Байдена из республиканской партии могут воспользоваться проблемами, с которыми США столкнулись при его президентстве – от бушующей в стране пандемии коронавируса до «катастрофического» ухода из Афганистана, чтобы укрепить свои позиции в преддверии следующих выборов.Кроме того, ситуация в Афганистане может стоить должностей госсекретарю Энтони Блинкену и советнику по национальной безопасности Джейку Салливану. Их возможное увольнение уже начали обсуждать некоторые демократы из палаты представителей.Ранее глава центрального командования вооруженных сил США (USCENTCOM) генерал Кеннет Маккензи заявил, что США завершили операцию по эвакуации людей из Афганистана. По его словам, можно говорить про окончание 20-летней миссии американцев.