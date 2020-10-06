Демократ заявил, что пытался понять, как заставить оппонента вести себя уважительно во время телеспарринга, пишет ТАСС.
– Мне следовало сказать, что это шутовство, вместо того чтобы называть его клоуном, – сказал Джо Байден во время виртуальной встречи с потенциальными избирателями, которую организовала NBC.
Кандидат в президенты США уточнил, что «пытался сообразить, как заставить его (Трампа. – Прим. ред.) вести себя уважительно во время дебатов, уважительно по отношению к модератору, и дать нам всем возможность говорить».
Также Байден добавил, что во время мероприятия американский лидер перебил его и модератора Криса Уоллеса 158 раз.
Напомним, первый раунд дебатов в рамках избирательной кампании в США состоялся 29 сентября. Там кандидаты в президенты обсуждали борьбу с распространением COVID-19, работу полиции, общенациональные протесты, проблемы расизма, а также особенности работы системы здравоохранения. Дебаты были достаточно хаотичными: соперники быстро перешли на личности и обменялись рядом оскорблений. К примеру, Байден сказал Трампу «заткнуться», назвал его «клоуном», «расистом» и «щенком Путина». Действующий президент США в ответ усомнился в умственных способностях демократа и парировал утверждением, что за почти 50 лет в политике Байден не сделал для американцев ничего полезного.
Следующий раунд дебатов кандидатов должен состояться 15 октября.
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Байден жалеет, что назвал Трампа клоуном во время дебатов
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Фото: РЕЙТЕР