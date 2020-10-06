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  2. Байден жалеет, что назвал Трампа клоуном во время дебатов

Байден жалеет, что назвал Трампа клоуном во время дебатов

Демократ заявил, что пытался понять, как заставить оппонента вести себя уважительно во время телеспарринга, пишет ТАСС.


Мне следовало сказать, что это шутовство, вместо того чтобы называть его клоуном, – сказал Джо Байден во время виртуальной встречи с потенциальными избирателями, которую организовала NBC.

Кандидат в президенты США уточнил, что «пытался сообразить, как заставить его (Трампа. – Прим. ред.) вести себя уважительно во время дебатов, уважительно по отношению к модератору, и дать нам всем возможность говорить».

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Также Байден добавил, что во время мероприятия американский лидер перебил его и модератора Криса Уоллеса 158 раз.

Напомним, первый раунд дебатов в рамках избирательной кампании в США состоялся 29 сентября. Там кандидаты в президенты обсуждали борьбу с распространением COVID-19, работу полиции, общенациональные протесты, проблемы расизма, а также особенности работы системы здравоохранения. Дебаты были достаточно хаотичными: соперники быстро перешли на личности и обменялись рядом оскорблений. К примеру, Байден сказал Трампу «заткнуться», назвал его «клоуном», «расистом» и «щенком Путина». Действующий президент США в ответ усомнился в умственных способностях демократа и парировал утверждением, что за почти 50 лет в политике Байден не сделал для американцев ничего полезного.

Следующий раунд дебатов кандидатов должен состояться 15 октября.
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Фото: РЕЙТЕР
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