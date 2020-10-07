Байден заявил, что второй раунд кандидатских дебатов надо отменить

(Трамп. – Прим. ред.)– сказал Джозеф Байден.Кандидат в президенты США от демократов также уточнил, что с нетерпением ждет возможности подискутировать со своим соперником в предвыборной гонке, но хочет соблюдения всех необходимых предосторожностей.Ранее Трамп заявил, что планирует прийти на дебаты, несмотря на свой диагноз.Напомним, у президента США обнаружили коронавирус 2 октября. В тот же день он был госпитализирован, однако выписался из больницы спустя несколько дней.Первые дебаты кандидатов на пост главы государства в рамках избирательной кампании прошли 29 сентября, вторые намечены на 15 октября. Выборы президента США состоятся 3 ноября.