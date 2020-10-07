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  2. Байден заявил, что второй раунд кандидатских дебатов надо отменить

Байден заявил, что второй раунд кандидатских дебатов надо отменить

Если ко времени проведения мероприятия тесты Дональда Трампа на коронавирус все так же будут положительными. Слова политика передает телекомпания CNN.


Я думаю, что, если он (Трамп. – Прим. ред.) все еще болен COVID-19, у нас не должно быть дебатов, – сказал Джозеф Байден.

Кандидат в президенты США от демократов также уточнил, что с нетерпением ждет возможности подискутировать со своим соперником в предвыборной гонке, но хочет соблюдения всех необходимых предосторожностей.

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Ранее Трамп заявил, что планирует прийти на дебаты, несмотря на свой диагноз. 

Напомним, у президента США обнаружили коронавирус 2 октября. В тот же день он был госпитализирован, однако выписался из больницы спустя несколько дней. 

Первые дебаты кандидатов на пост главы государства в рамках избирательной кампании прошли 29 сентября, вторые намечены на 15 октября. Выборы президента США состоятся 3 ноября.
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Фото: РЕЙТЕР
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