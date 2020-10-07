Если ко времени проведения мероприятия тесты Дональда Трампа на коронавирус все так же будут положительными. Слова политика передает телекомпания CNN.
– Я думаю, что, если он (Трамп. – Прим. ред.) все еще болен COVID-19, у нас не должно быть дебатов, – сказал Джозеф Байден.
Кандидат в президенты США от демократов также уточнил, что с нетерпением ждет возможности подискутировать со своим соперником в предвыборной гонке, но хочет соблюдения всех необходимых предосторожностей.
Ранее Трамп заявил, что планирует прийти на дебаты, несмотря на свой диагноз.
Напомним, у президента США обнаружили коронавирус 2 октября. В тот же день он был госпитализирован, однако выписался из больницы спустя несколько дней.
Первые дебаты кандидатов на пост главы государства в рамках избирательной кампании прошли 29 сентября, вторые намечены на 15 октября. Выборы президента США состоятся 3 ноября.
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Байден заявил, что второй раунд кандидатских дебатов надо отменить
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Фото: РЕЙТЕР