Байден заявил, что уверен в своей безопасности в свете предстоящей инаугурации

, – ответил политик на вопрос о том, есть ли у него такая уверенность, несмотря на наличие информации о возможных угрозах.Инаугурация Джозефа Байдена запланирована на 20 января. Ранее демократы утверждали, что ее могут попытаться сорвать лица, выступающие в поддержку действующего президента США Дональда Трампа. Шестого января его сторонники ворвались в Конгресс США, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал Байден.Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии.