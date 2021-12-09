Байден выступает за долгосрочное военное присутствие США в Европе

Президент США Джо Байден выступает за долгосрочное американское военное присутствие в Европе, однако не поддерживает идею бесконечных военных оккупаций на Ближнем Востоке и участия Вашингтона в гражданских войнах за рубежом. Это подчеркнул помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет ТАСС.
По словам Джейка Салливана, Байден считает, что, для того чтобы задействовать войска США за рубежом, должна быть "ясно сформулированная цель, связанная с жизненно важными интересами США в сфере национальной безопасности". С точки зрения нынешнего главы вашингтонской администрации, подчеркнул он, американцы должны применять военную силу таким образом, чтобы можно было поддерживать эту операцию и чтобы она являлась частью "более крупной стратегии, которая не полностью или не слишком сильно зависит" от Пентагона "по сравнению со всеми другими инструментами американской мощи".
– Вот так к этому подходит президент. И он считает, что <...> представил аргументы в пользу долгосрочного присутствия американских войск в Европе, которое способствовало предотвращению нападения на какую бы то ни было страну НАТО, территориальное нападение на любую страну НАТО в Европе со времени основания Североатлантического альянса, – обратил внимание Джейк Салливан.
Вместе с тем, согласно изложенным им сведениям, Байден находит "важным для поддержания мира и стабильности размещение войск [США] в регионах Индийского и Тихого океанов оперативно эффективным способом".
– [Это требуется и] в свете растущего вызова со стороны Китая, – заявил Джейк Салливан.
При этом, отметил он, на Ближнем Востоке Соединенным Штатам не нужна "бесконечная, бессрочная военная оккупация с целью перестройки других обществ", важны только "точечные операции с партнерами по уничтожению террористов и поддержке друзей <...> в данной части земного шара".
Как уточнил советник президента, Байден уверен, что в США имеется прочная двухпартийная поддержка такого курса.
– Он продолжит реализацию стратегии национальной безопасности, опираясь на описанную предпосылку, – заявил Джейк Салливан.
Говоря о завершении американской военной операции в Афганистане, он заявил, что, по мнению Байдена, войска США находились в данной южноазиатской стране в том числе для "поддержания политической стабильности", что это была "центральная часть" многолетней американской кампании.
По версии Салливана, в Ираке и Сирии американцы сохраняют силы "для [решения] антитеррористических задач".
– Однако относительно идеи, заключающейся в том, что США будут принимать участие в войне, в гражданской войне в другой стране, рассматривая в качестве миссии то, что включает антитеррор, но превосходит его, президент пришел к выводу, что эта эпоха должна завершиться, – заключил представитель Белого дома.