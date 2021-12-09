Байден выступает за долгосрочное военное присутствие США в Европе

По словам Джейка Салливана, Байден считает, что, для того чтобы задействовать войска США за рубежом, должна бытьС точки зрения нынешнего главы вашингтонской администрации, подчеркнул он, американцы должны применять военную силу таким образом, чтобы можно было поддерживать эту операцию и чтобы она являлась частьюот Пентагона– обратил внимание Джейк Салливан.Вместе с тем, согласно изложенным им сведениям, Байден находитзаявил Джейк Салливан.При этом, отметил он, на Ближнем Востоке Соединенным Штатам не нужнаважны толькоКак уточнил советник президента, Байден уверен, что в США имеется прочная двухпартийная поддержка такого курса.– заявил Джейк Салливан.Говоря о завершении американской военной операции в Афганистане, он заявил, что, по мнению Байдена, войска США находились в данной южноазиатской стране в том числе длячто это быламноголетней американской кампании.По версии Салливана, в Ираке и Сирии американцы сохраняют силы– заключил представитель Белого дома.