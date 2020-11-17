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Байден призвал Трампа к гладкой передаче власти

Демократ Джозеф Байден, заявивший о своем избрании на пост президента, призвал администрацию республиканца Дональда Трампа сотрудничать с его переходной командой, прежде всего в борьбе с пандемией COVID-19, и назвал имя заместителя будущего руководителя аппарата Белого дома. Республиканцы находятся в замешательстве, а попытки поставить под сомнение результаты голосования в судах нескольких штатов терпят неудачу, пишет ТАСС.


Байден на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр) в понедельник затронул две основные проблемы: передачу властных полномочий и распространение вакцины от коронавируса. По его словам, чем раньше члены его переходной команды получат доступ к плану администрации по распространению вакцины от коронавируса, тем более плавно пройдет передача власти. "Если мы не будем координироваться, могут быть новые смерти", – предостерег Байден. "Как мы распространим вакцину среди 300 миллионов человек? Каков план? Это серьезная задача", – добавил он.

Затронув вопрос о состоявшейся у него в понедельник встрече с руководством крупных американских компаний и профсоюзов, демократ отметил, что речь шла о перспективах восстановления экономики, и выразил уверенность в том, что "все смогут собраться за одним столом переговоров для того, чтобы добиваться достижения общих целей". "Наш план предусматривает создание миллионов рабочих мест в промышленности, автомобилестроении, в сфере новых технологий, это необходимо нам для будущего, для того, чтобы конкурировать на мировой арене, – заявил политик. – Мы собираемся покупать товары, произведенные в США. Ни один контракт не будет предоставлен компаниям, которые не производят своих товаров здесь, в США".

Байден не дал прямого ответа на вопрос о возможности присоединения США к Всестороннему региональному экономическому партнерству (ВРЭП), заключенному в воскресенье 15 государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, сославшись на то, что "в США может быть только один президент". В то же время он отметил необходимость "альянсов с другими демократическими странами с тем, чтобы мы могли устанавливать правила, а не давать Китаю и другим странам возможность диктовать их".

До 23 ноября власти штатов обязаны подсчитать бюллетени, присланные по почте, в том числе американцами, находившимися за пределами страны. До 12 декабря будут утверждены результаты голосования по каждому штату, а 14 декабря проголосуют члены коллегии выборщиков.

По планам, 6 января следующего года на совместном заседании обеих палат Конгресса будут утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января состоится церемония инаугурации избранного президента.
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Фото: РЕЙТЕР
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