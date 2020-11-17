Байден призвал Трампа к гладкой передаче власти

Байден на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр) в понедельник затронул две основные проблемы: передачу властных полномочий и распространение вакцины от коронавируса. По его словам, чем раньше члены его переходной команды получат доступ к плану администрации по распространению вакцины от коронавируса, тем более плавно пройдет передача власти.– предостерег Байден., – добавил он.Затронув вопрос о состоявшейся у него в понедельник встрече с руководством крупных американских компаний и профсоюзов, демократ отметил, что речь шла о перспективах восстановления экономики, и выразил уверенность в том, что "все смогут собраться за одним столом переговоров для того, чтобы добиваться достижения общих целей"., – заявил политик.Байден не дал прямого ответа на вопрос о возможности присоединения США к Всестороннему региональному экономическому партнерству (ВРЭП), заключенному в воскресенье 15 государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, сославшись на то, что "в США может быть только один президент". В то же время он отметил необходимость "альянсов с другими демократическими странами с тем, чтобы мы могли устанавливать правила, а не давать Китаю и другим странам возможность диктовать их".До 23 ноября власти штатов обязаны подсчитать бюллетени, присланные по почте, в том числе американцами, находившимися за пределами страны. До 12 декабря будут утверждены результаты голосования по каждому штату, а 14 декабря проголосуют члены коллегии выборщиков.По планам, 6 января следующего года на совместном заседании обеих палат Конгресса будут утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января состоится церемония инаугурации избранного президента.