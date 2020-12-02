Избранный, согласно данным крупнейших американских СМИ, президентом США Джозеф Байден подчеркнул готовность вернуть США в число участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом пишет ТАСС.
Демократ в интервью, опубликованном в The New York Times, подтвердил, что продолжает придерживаться позиции необходимости возврата США в ядерную сделку. Он также отметил, что будущая администрация намерена в сотрудничестве «с союзниками и партнерами участвовать в переговорах и разрабатывать дополнительные соглашения, которые укрепили бы и продлили действие ограничений в отношении иранской ядерной программы, а также касались бы ракетной программы» Тегерана.
По словам демократа, контролирующее ядерные разработки Тегерана соглашение было бы «лучшим инструментом обеспечения стабильности в регионе».
СВДП подписали в 2015-м. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на аннулирование санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и Евросоюза. О решении выйти из СВДП США объявили в 2018 году.
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Байден подтвердил намерение вернуть США в ядерную сделку с Ираном
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