Байден подписал оборонный бюджет США на 2022-й. Его объем – около 770 млрд долларов

Президент США Джозеф Байден 27 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2022-й финансовый год (он начался 1 октября). Объем этого бюджета – примерно 770 млрд долларов, уточняет ТАСС.
Напомним, что ранее в декабре обе палаты конгресса США одобрили проект оборонного бюджета.
Как отмечается в заявлении Белого дома, Джозеф Байден подписал закон об «ассигнованиях на 2022-й финансовый год, главным образом на программы министерства обороны США и военное строительство, на программы министерства энергетики США в сфере национальной безопасности и на программы в сфере разведки».
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