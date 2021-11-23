Байден планирует участвовать в президентских выборах в США в 2024 году

Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки попросили прокомментировать появившуюся ранее в СМИ информацию, в которой сообщалось, что Байден намерен участвовать в президентских выборах в 2024 году.– отметила Джен Псаки.Накануне издание The Washington Post отметило, что Байден и представители его ближайшего окружения в последние дни заверяют сторонников, что 79-летний американский лидер будет баллотироваться на второй срок в 2024 году. Подобные усилия предпринимаются на фоне того, что многие демократы предполагают, что Байден, скорее всего, не будет участвовать в следующих выборах, в частности, из-за его возраста (к моменту голосования ему будет 81 год). Еще одна сторона связана со снижением рейтинга популярности. К настоящему времени работу Байдена на посту президента одобряют, согласно некоторым опросам, примерно 40% жителей страны.Отмечается, что официально о своем решении по поводу участия в борьбе за пост президента Байден может объявить после промежуточных выборов в конгресс, которые состоятся в ноябре будущего года.