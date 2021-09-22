Байден перепутал США и ООН во время речи на Генассамблее

Согласно информации телеканала Sky News, Байден допустил ошибку, когда говорил о главной характеристике ООН.– сказал президент США во время выступления.В своей речи американский лидер перепутал слова States (United States of America – США) и Nations (United Nations – ООН).Президент Соединенных Штатов часто делает ошибки в своих выступлениях. Так, например, Байден в одной из речей перепутал Ливию и Сирию, в другой – Ирак и Иран, в третьей – Барака Обаму и Дональда Трампа.