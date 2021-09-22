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Байден перепутал США и ООН во время речи на Генассамблее

Глава Соединенных Штатов Джо Байден перепутал США и ООН во время речи на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи организации, передает РИА Новости.


Согласно информации телеканала Sky News, Байден допустил ошибку, когда говорил о главной характеристике ООН.

– Соединенные Штаты будут защищать демократические ценности, свободу и равенство. Я верю в универсальные права всех людей, это заложено в ДНК нашей нации, и ,что самое важное, это присуще данной организации – Соединенным Штатам, – сказал президент США во время выступления.

В своей речи американский лидер перепутал слова States (United States of America – США) и Nations (United Nations – ООН).

Президент Соединенных Штатов часто делает ошибки в своих выступлениях. Так, например, Байден в одной из речей перепутал Ливию и Сирию, в другой – Ирак и Иран, в третьей – Барака Обаму и Дональда Трампа.
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Фото: РЕЙТЕР
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