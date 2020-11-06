Кандидат от демократов Джозеф Байден перехватил первенство в ключевом штате Джорджия с 16 выборщиками, где продолжительное время лидировал Трамп, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.
По данным телеканала, Байден опережает республиканца Дональда Трампа на 917 голосов.
Если Байден одержит победу в Джорджии, он наберет необходимые для избрания президентом США 270 голосов выборщиков.
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Байден перехватил лидерство в Джорджии после обработки 99% бюллетеней
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