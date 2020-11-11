Об этом кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден заявил в ходе выступления в штате Делавер, пишет РБК.
«Я думаю, что это позор, если честно… Думаю, в конце концов это [победа Байдена на выборах] осуществится 20 января [день инаугурации]», – сказал он, как уточняет NBC News.
Напомним, 7 ноября ведущие американские СМИ объявили Байдена 46-м президентом США, спрогнозировав ему поддержку большинства выборщиков (290 при нужных 270). Дональд Трамп признавать такие итоги отказался и заявил, что будет оспаривать подсчет голосов. Республиканцы уже обратились в суд с исками в ряде штатов.
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Байден назвал позором отказ Трампа признать поражение на выборах
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Фото: РЕЙТЕР